توقيف 9 مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

اوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية قد يكون أسفر عن مصرع المئات، وفق ما افاد مصدر في أحد الموانىء وكالة "فرانس برس".

وبين هؤلاء قبطان المركب المتهالك الذي ناء بركابه وانقلب قبل أن يغرق، مما أدى إلى مصرع 78 شخصا على الأقل وفق حصيلة رسمية.

واورد المصدر المذكور أن قارب الصيد كان غادر مصر فارغاً قبل أن يستقله مهاجرون في مدينة طبرق الساحلية بشرق ليبيا، وكان متوجها الى إيطاليا.

وذكرت وكالة الانباء اليونانية أن الاشخاص اوقفوا في كالاماتا، ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز الذي نقل اليه الناجون، ويشتبه بأنهم مارسوا "التهريب غير القانوني" للبشر.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أبدت "خشيتها من (غرق) مئات الاشخاص الاضافيين، في إحدى اسوأ المآسي في البحر المتوسط مدى عقد".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ايلياس سياكانتاريس الاربعاء أن معلومات غير مؤكدة أشارت إلى أن 750 شخصاً كانوا يستقلون المركب.