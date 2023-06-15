بوتين يشيد بـ"صديقه العزيز" شي جينبينغ بمناسبة عيد ميلاده السبعين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بالرئيس الصيني شي جينبينغ الذي وصفه بأنه "صديقه العزيز" في رسالة بمناسبة عيد ميلاده السبعين دعا فيها إلى تعزيز العلاقات بين بكين وموسكو في خضمّ النزاع في أوكرانيا.

وكتب بوتين في برقية نُشرت على موقع الكرملين "أتمنّى لكم صدقًا، يا صديقي العزيز، الصحة والسعادة والبحبوحة والنجاحات".

وأضاف "أتطلّع إلى مواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق حول القضايا الراهنة الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل مصلحة شعبَي روسيا والصين".

وأشاد بوتين بشي جينبينغ، معتبرًا أن الصين سجّلت تحت قيادته "نجاحات مبهرة، فالاقتصاد الوطني يُظهر نموًا مطّردًا وزادت ثروة المواطنين وتتعزز مكانة بكين على الساحة الدولية".

ورحّب بوتين أيضًا بجهود نظيره الصيني الهادفة إلى تعزيز "علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي" بين موسكو وبكين.

تجمع روسيا والصين علاقات وثيقة تعززت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 وفرض حزم من العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.

وحرصت بكين على عدم إدانة الغزو الروسي.

وفي مارس، زار الرئيس الصيني موسكو حيث أعلن أن العلاقات الثنائية "تدخل حقبة جديدة".