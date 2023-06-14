البرلمان الأوروبي يصوت على قانون الذكاء الاصطناعي

بروكسل - أ ب

مرر النواب في البرلمان الأوروبي تشريعاً رائداً حول الذكاء الاصطناعي اليوم الأربعاء.

المقترح مرر بواقع 499 صوتا مقابل 28 صوتا، بعد سلسلة تعديلات.

امتنع 93 عضوا في البرلمان عن التصويت.

ورفض تعديل مثير للجدل كان سيسمح لإنفاذ القانون بجمع بيانات تحليلية واقعية.

يأتي تمرير القانون بعد جهود أعوام من بروكسل لفرض قيود على الذكاء الاصطناعي.

القانون الذي اقترح أول مرة في 2021 سيحكم أي منتج أو خدمة تستخدم نظاما للذكاء الاصطناعي.

يصنف القانون أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقا لأربعة مستويات من الخطورة، من الصغيرة إلى غير المقبولة.

وستواجه التطبيقات الأخطر، مثل تلك التي تتعامل مع التوظيف أو التكنولوجيا التي تستهدف الأطفال، متطلبات أصعب تتضمن التحلي بشفافية أكبر واستخدام بيانات دقيقة.

ستسفر الانتهاكات عن غرامات تصل إلى 30 مليون يورو أو 6% من العائد السنوي العالمي للشركة، وهو في حالات مثل غوغل ومايكروسوفت قد يتجاوز مليارات.

هناك الآن حظر شامل على أنظمة التعرف على الوجوه في الأماكن العامة.