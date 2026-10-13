بريطانيا تعتزم تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي

تعتزم الحكومة البريطانية تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفرض متطلبات للإبلاغ عن مدى سلامة نماذجه.

وقالت الحكومة إن مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة سيبحث تعزيز الحماية من التهديدات الناشئة عن الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن السلطات ستعزز آليات التحقق من هذه التقنيات، بما يضمن إخضاع الادعاءات المتعلقة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واختبارها وتقييمها للتدقيق والتحقق.