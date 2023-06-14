هجوم صاروخي على مسقط رأس زيلينسكي

أصابت صواريخ روسية مباني مدنية في مدينة كريفي بوسط أوكرانيا، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وإصابة أكثر من 20 في مستودع ومبنى سكني، حسبما قال مسؤولون إقليميون أمس.

وأظهرت لقطات من المكان الذي تعرض للقصف نشرها زيلينسكي على قناته على

«تليغرام» رجال الإطفاء وهم يكافحون النيران التي اندلعت جيوب منها عبر العديد من النوافذ المكسورة في أحد المباني السكنية المتضررة. وتناثرت المركبات المتفحمة والمتضررة على الأرض المجاورة.