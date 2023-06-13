الأمم المتحدة تخفض مساعداتها الغذائية لسورية إلى النصف

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها مضطرة لخفض مساعداتها الغذائية للسوريين بنحو النصف بسبب نقص التمويل.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان: "تجبر أزمة التمويل غير المسبوقة في سورية برنامج الأغذية العالمي على تخفيض مساعداته لحوالي 2.5 مليون شخص من حوالي 5.5 مليون يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لاحتياجاتهم الأساسية من الغذاء".