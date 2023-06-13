بوتين: روسيا منفتحة على محادثات سلام بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده منفتحة على محادثات سلام بشأن أوكرانيا، لكن السبيل الوحيد لوقف الصراع هو أن توقف الدول الغربية إمداداتها من الأسلحة إلى كييف.

وجدد بوتين اتهامه للغرب بالسعي لإلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا، وقال إن موسكو لديها "خطة سلام" خاصة بها لهذا البلد.

وأضاف بوتين خلال لقاء مع صحافيين وكتاب روس، أن أوكرانيا تعاني خسائر هائلة في هجومها المضاد على المواقع الروسية، والذي قال إنه يستهدف محاور عدة على الجبهة.

وتابع: "تقترب خسائرهم من مستوى يمكن وصفه بالكارثي".

وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا خسرت 160 دبابة و360 مدرعة وهو ما يعادل حوالي 25 في المئة أو 30 في المئة من المعدات التي تم تسليمها لها من الخارج، مضيفاً أن روسيا خسرت 54 دبابة ويمكن إصلاح بعضها ومعاودة تشغيلها.

وأوضح أن روسيا تدرس مسألة الخروج من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، بسبب عدم احترام البنود الخاصة بتصدير الأسمدة الروسية، واتهم كييف باستخدام الممرات البحرية المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمهاجمة الأسطول الروسي بمسيّرات.