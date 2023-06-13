3 نساء يترأسن منظمات دولية.. للمرة الأولى من تأسيسها

تبوأت ثلاث سيدات المشهد العالمي من العام 2023، بعدما استحوذن على مناصب قيادية في منظمات دولية للمرة الأولى من تاريخ تأسيسها، الذي ناهز عمرها ما بين 70 إلى 150 عاماً.

ومع بداية العام الجاري، ​​​تولى فريق جديد قيادة الاتحاد الدولي للاتصالات، تترأسه الأمريكية دورين بوغدان-مارتن، التي أصبحت أول امرأة تقود المنظمة منذ تأسيسها عام 1865.

كما أصبحت الأمريكية إيمي بوب في 15 مايو الماضي أول امرأة تتولى منصب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة.

وفي مطلع يونيو الجاري، انتخبت الأرجنتينية، سيليستي ساولو، أمينة عامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع. وستتولى منصبها الجديد في الأول من يناير 2024، خلفا للفنلندي بيتيري تالاس.