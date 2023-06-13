الإمارات ترسل إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من بركان مايون في الفلبين

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 51 طناً من الإمدادات الإغاثية والغذائية لمساعدة آلاف المتضررين من بركان مايون في إقليم ألباي في الفلبين، والذي تسبب في حدوث انهيارات أرضية وتدفقات للحمم البركانية، ونزوح الآلاف من السكان، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتعد استجابة دولة الإمارات السريعة لتقديم الدعم الإغاثي في إقليم ألباي في الفلبين، أول استجابة دولية لدعم السكان المتضررين من البركان.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين محمد عبيد الزعابي: «يأتي إرسال المساعدات إلى الفلبين امتداداً للعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بالفلبين في العديد من المجالات، وحرص قيادة دولة الإمارات على الإسهام في التخفيف من حدة الكوارث والأزمات الإنسانية التي تشهدها العديد من دول العالم، وتعكس قيم دولة الإمارات الراسخة للإسهام في تعزيز الاستجابة الدولية في الأزمات والكوارث، وتوفير المتطلبات الأساسية خاصة من المواد الغذائية التي تحتاج إليها الكثير من الفئات المتضررة من السكان، وتقديم الإغاثة العاجلة للدول في أوقات الحاجة».