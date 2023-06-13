الإمارات تعزي باكستان في ضحايا العواصف في خيبر بختونخوا

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، في ضحايا العواصف والأمطار الغزيرة في إقليم خيبر بختونخوا، والتي أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان، عن خالص تعازيها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد عبر عن تعازيه لأسر الضحايا، وكلف الدائرة الوطنية لإدارة الكوارث باتخاذ إجراءات لمساعدة الناس في المناطق المنكوبة. وأودت أمطار غزيرة تبعتها رياح عاتية بحياة 27 شخصاً على الأقل، بينهم ثمانية أطفال في شمال غرب باكستان، حسبما أعلن مسؤولون باكستانيون، الأحد. وضربت العواصف أربع مناطق في إقليم خيبر بختونخوا في وقت متأخر السبت. ومن بين القتلى، حسب المصدر نفسه، خمسة إخوة تراوح أعمارهم بين عامين و11 عاماً.