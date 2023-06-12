"الناتو" يجري أكبر مناورة جوية في تاريخه

بدأ حلف شمال الأطلسي "الناتو" أكبر مناوراته الجوية بتنسيق من ألمانيا وبهدف إظهار وحدة صفّ أعضائه أمام التهديدات المحتملة، ولا سيّما من روسيا.

وقال قائد سلاح الجو الألماني الجنرال إينغو غيرهارتس للتلفزيون العام "زد دي إف": "أهم إشارة نرسلها هي أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا".

وسيستمر تدريب "إير ديفيندر 23" حتى 23 يونيو الجاري، وسيضمّ نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضو وحليفة لحلف شمال الأطلسي منها اليابان والسويد المرشحة للانضمام إلى الحلف الدفاعي.

وسيشارك نحو عشرة آلاف شخص في هذه المناورات الهادفة إلى تعزيز التشغيل المشترك والحماية من المسيّرات وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة ضمن أراضي حلف شمال الأطلسي.

وأطلِقت فكرة التدريبات في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، على الرغم من أنها لا تستهدف "أي طرف" على وجه التحديد، حسبما قال غيرهارتس.

وقال غيرهارتس إن حلف شمال الأطلسي مصمم على الدفاع عن كل شبر من أراضيه، مضيفا: "نحن تحالف دفاعي وهذه المناورات خُطط لها على هذا الأساس"، لكنه أكّد أيضًا أنه لن يرسل "أي طائرة باتجاه جيب كالينينغراد على سبيل المثال"، وهو الجيب الروسي المحاذي لدولتَي بولندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتابع: "نحن حلف دفاعي وهذا التدريب مصمم على هذا الأساس".

لكن سيكون لهذه المناورات هدف إيصال رسالة خصوصاً إلى روسيا، حسبما أوضحت السفيرة الأميركية في ألمانيا إيمي غاتمان للصحافيين.

وقالت السفيرة: "سأفاجأ إن لم يُلاحظ أي زعيم في العالم ما يظهره هذا لناحية روح هذا التحالف وماذا تعني قوة هذا التحالف، وهذا يشمل السيد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي".

وأضافت: "نُضاعف قوتنا من خلال تنسيقنا المشترك".