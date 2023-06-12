كارثة مرورية.. اشتعلت شاحنة النفط فسقط الجسر (فيديو)

قال مسؤولون في مدينة فيلادلفيا الأميركية إن جزءاً من طريق "آي-95" السريع، الذي يعد من أهم الطرق وأكثرها استخداما في شرق أميركا، انهار بعد اشتعال النيران في شاحنة أسفله، من دون أن يتسبب في وقوع ضحايا.

وشوهد دخان يتصاعد من بين أنقاض الجزء المنهار من الطريق السريع الذي يقع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأظهرت لقطات بثتها محطات سقوط جزء من الطريق يضم 4 خطوط على طريق أقل استخداما تحته.

وظلت الشاحنة محاصرة تحت أطنان من الأنقاض من الجزء المنهار من الجسر في فيلادلفيا أمس الأحد، حيث حذر المسؤولون من أن الأمر سيستغرق "بضعة أشهر" لإعادة بناء الجسر المدمر.

ونقل موقع "نيويورك بوست" عن حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، قوله: "لا تزال هناك سيارة واحدة على الأقل محاصرة تحت الطريق المنهار. ما زلنا نعمل على تحديد هوية أي فرد أو أفراد ربما يكونون قد وقعوا في الحريق والانهيار".

وفي وقت لاحق، أكدت السلطات في المدينة السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، فيما قال سكان لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا دوي انفجارات عدة.

والطريق السريع "آي-95" شريان مرور رئيس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، إذ يمتد بطول 3 آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرقي البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا بالجنوب الشرقي.

وتسببت عربة مقطورة تحمل "منتجًا نفطيًا" في الانفجار الذي أدى إلى انهيار الجسر في الساعة 6:20 صباحًا يوم الأحد.

وقال شابيرو، خلال مؤتمر صحافي في مكان الحادث، إن الممرات المتجهة شمالًا على الطريق السريع انهارت تمامًا، بينما ظلت الممرات المتجهة جنوبًا غير مستقرة.

قال: "فيما يتعلق بإعادة بناء طريق I-95 بالكامل، نتوقع أن يستغرق ذلك أشهر عدة. نتوقع أن يستغرق الأمر ذلك الوقت".

وقال شابيرو: "لتسريع هذه العملية وتجاوز الروتين، أخطط صباح الغد لإصدار إعلان كارثة يسمح للكومنولث بسحب الأموال الفيدرالية فورًا والتحرك بسرعة لإصلاح وإعادة بناء هذا الطريق".

وقال إنه تحدث مباشرة إلى وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج بشأن الكارثة.

قال شابيرو: "أكد لي الوزير بوتيجيج أنه لن يكون هناك أي تأخير مطلقًا في نشر الأموال الفيدرالية لمساعدتنا بسرعة في بناء هذا الشريان الحيوي".

في غضون ذلك، كان مسؤولو النقل في الولاية يسعون جاهدين لإنشاء طرق بديلة ووسائل نقل عام لمساعدة الركاب على تجاوز الطريق الممزق.

قال وزير النقل في بنسلفانيا مايك كارول، إن مقاولًا تم التعاقد معه على الفور وكان لديه معدات في مكان الحادث "في غضون ساعات" من الانفجار لإزالة الحطام وبدء جهود الإصلاح.

وقال كارول للصحافيين: "سنواصل هذا الجهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، خلال الليل، للتأكد من إزالة القسم المنهار بأسرع وقت ممكن، ثم المضي قدمًا في الجهود فيما يتعلق بالاستبدال والإصلاح".