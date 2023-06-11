وفد «الهلال» يزور عدداً من الأسر السورية المتضررة من الزلزال

زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة الأمين العام المكلف، حمود عبدالله الجنيبي، ضمن عملية «الفارس الشهم 2» التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عدداً من المشاريع التي تم إقرارها في بعض المحافظات السورية، استكمالاً للعطاء المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأشقاء في الجمهورية العربية السورية جراء الزلزال الذي تعرضت له خلال فبراير الماضي. واطلع الوفد الزائر على مشروع إنشاء 1000 وحدة سكنية مسبقة الصنع، ومشروع صيانة وإعادة تأهيل 40 مدرسة في محافظة اللاذقية، كما زار الوفد عدداً من العائلات المتضررة من جراء زلزال السادس من فبراير، دعماً للأشقاء في سورية خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.

وقال نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً تواصل عطاءها الإنساني والإغاثي للشعب السوري الشقيق منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال، مشيراً إلى أن وفد الهلال الأحمر الإماراتي مستمر في تنفيذ مبادراته ومشاريعه الإنسانية في كل القطاعات التعليمية والاجتماعية والصحية من أجل الأشقاء السوريين.

بدوره، أوضح نائب الأمين العام للخدمات المساندة بالهلال الأحمر الإماراتي، محمد يوسف الفهيم، أن زيارة وفد الهلال الأحمر الإماراتي إلى عدد من المناطق والأسر السورية تأتي بهدف الاطلاع على احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم، علاوة على وضع خطط لمبادرات مستقبلية لدعم المجتمع السوري.

جدير بالذكر أن «عملية الفارس الشهم 2» وهي إحدى أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، تم خلالها تسيير 185 طائرة وثلاث سفن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية.