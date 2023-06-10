الهند تعلن التأهب وسط تحذير من قوة إعصار «بيبرجوي»

أعلنت السلطات حالة التأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا غرب الهند ومناطق ساحلية أخرى بعد أن حذر خبراء الأرصاد من تزايد قوة إعصار فوق بحر العرب خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وطلبت السلطات من مناطق الصيد وقف عملياتها لخمسة أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار «بيبارجوي».

وقالت دائرة الأرصاد الهندية، التي صنفت بيبارجوي «عاصفة شديدة جدا»، الساعة 0300 بتوقيت جرينتش اليوم السبت، إن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومتراً إلى الغرب والجنوب الغربي من العاصمة الاقتصادية مومباي.

وأضافت الدائرة، في بيان «من المرجح جداً أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجياً خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة».

ونشرت فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وقوة الاستجابة للكوارث بولاية جوجارات في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار.