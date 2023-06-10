آيسلندا تعلق عمل سفارتها بموسكو في أغسطس

أعلنت آيسلندا أمس أنها ستعلّق العمل في سفارتها بروسيا اعتباراً من الأول من أغسطس لتكون أول دولة تقوم بهذه الخطوة، فيما طلبت من روسيا الحد من عملياتها في ريكيافيك.

وقالت وزيرة الخارجية ثورديس غيلفادوتير إن «الوضع الحالي بكل بساطة يجعل تشغيل الخدمة الخارجية الصغيرة لآيسلندا سفارة في روسيا أمراً غير قابل للتطبيق». وشدّدت وزارة الخارجية على أن القرار «لا يشكل قطعاً للعلاقات الدبلوماسية». وأشارت آيسلندا إلى أن السفير الروسي استُدعي و«طلبت من روسيا الحد من عمليات سفارتها في ريكيافيك... وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي».