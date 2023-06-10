«الفارس الشهم 2» تُطلق 4 مبادرات إنسانية جديدة في محافظات سورية

أعلنت عملية «الفارس الشهم 2» التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن عددٍ من المبادرات الإنسانية الجديدة، استكمالاً للعطاء المتواصل لدولة الإمارات تجاه الأشقاء في سورية جراء الزلزال الذي تعرضت له خلال فبراير الماضي.

وأكد رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سورية، محمد خميس الكعبي، مواصلة العطاء الإنساني من الإمارات إلى سورية لدعمها من خلال أربع مبادرات جديدة، حيث تستهدف مبادرة «مدرستي هويتي» ترميم وصيانة 40 مدرسة في محافظة اللاذقية، فيما تهدف مبادرة «فرسان التعليم» إلى توفير حواسيب محمولة ومكتبية لدعم التحول الرقمي وتوفير لوازم التدريب لكليات الهندسة والطب والصيدلة بجامعة تشرين السورية.

وأضاف الكعبي أنه جارٍ تجهيز وتوزيع «كسوة العيد» على ما يقرب من 44 ألف سوري في محافظات حمص وحلب وحماة واللاذقية، بالإضافة إلى توزيع عدد 2000 أضحية من مبادرة «الأضاحي» بمجموع 100 ألف مستفيد بالمحافظات السورية الأربع.

بدوره، أعرب رئيس مجلس محافظة اللاذقية، المهندس تيسير حبيب، عن تقديره وعرفانه لما يقوم به فريق الهلال الأحمر الإماراتي من مبادرات إنسانية في فترة تجاوزت 100 يوم من العطاء الإنساني. وأثنى على مواصلة الجهود خلال الفترة المقبلة عبر مبادرات عدة كشف عنها الهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي تلك المبادرات الإنسانية في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة، بالتعاون مع الجهات السورية والهلال الأحمر العربي السوري، وتواصل الإمارات جهودها دعماً للأشقاء في سورية خلال مرحلة إعادة التأهيل.