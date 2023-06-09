هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الشرق الأقصى الروسي

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر السواحل الشرقية لشبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، فيما لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية أو احتمال موجات تسونامي في المنطقة.

وأوضح فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في بيان أن الهزة وقعت على عمق 51.2 كيلومتر تحت قاع البحر وعلى بعد 393 كلم عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في الشرق الأقصى الروسي.