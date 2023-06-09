روسيا والصين تواصلان تعزيز التعاون العسكري

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة عن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف قوله إن روسيا والصين ستواصلان التوسع في تعاونهما العسكري. وذكرت الوكالة أن جيراسيموف دعا نظيره الصيني إلى زيارة روسيا.

وقال جيراسيموف: "ينبغي أن يظل التدريب المشترك على العمليات والقتال بين القوات المسلحة الروسية والصينية جانبا مهماً من الأنشطة القادمة".

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن رئيس هيئة الأركان المشتركة باللجنة العسكرية المركزية الصينية، ليو جين لي، أجرى محادثات اليوم الجمعة مع جيراسيموف عبر رابط فيديو. وأضافت الوزارة أن جين لي وجيراسيموف تبادلا الرؤى حول التوسع في التعاون بين الجيشين.

وذكرت الوزارة أن روسيا ستكون مدعوة للمشاركة في تدريب عسكري من تنظيم الصين.