السودان يعتبر مبعوث الأمم المتحدة "شخصاً غير مرغوب فيه"

أعلنت الحكومة السودانية أن مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس، شخص غير مرغوب فيه في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن "حكومة جمهورية السودان أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان فولكر بيرتس شخصاً غير مرغوب فيه".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبيل ذلك في تغريدة على "تويتر" أن بيرتس يزور أديس أبابا بإثيوبيا لإجراء سلسلة محادثات دبلوماسية.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان طالب من قبل بإقالة الدبلوماسي الكبير واتهمه بأنه مسؤول عن الحرب التي اندلعت في 15 إبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكن غوتيريش أكد ثقته الكاملة في مبعوثه، وبعدها مدد مجلس الأمن الدولي لستة أشهر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) وعلى رأسها بيرتس.