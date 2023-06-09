الصليب الأحمر: ألغام جرفتها مياه سد أوكرانيا قد تشكل خطراً لعقود

قال الصليب الأحمر إن الألغام التي اقتلعتها مياه فيضان في اتجاه مجرى النهر من سد كاخوفكا، عبر مساحات شاسعة من جنوب أوكرانيا، قد تشكل خطراً جسيماً على المدنيين لعقود مقبلة.

وانهار جزء من سد كاخوفكا الضخم، ما أدى إلى فيضانات في مساحات شاسعة، وتهديد حياة عشرات الآلاف وسلامتهم.

كما جرفت المياه أيضاً عدداً لا يحصى من الألغام الأرضية التي زرعت خلال الحرب المستمرة منذ 15 شهراً، ولا أحد يعرف الآن مكانها، فربما مازالت في حقول الألغام، أو قد تكون عالقة في طين النهر، أو في حقول وحدائق وطرق على مساحة شاسعة.

وقال رئيس وحدة التلوث بالأسلحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إريك تولفسن، «من قبل كنا نعرف أين توجد المخاطر. الآن لا نعرف. كل ما نعرفه هو أنها في مكان ما صوب المصب».

وأضاف تولفسن في مقطع صوتي «نشعر بالرعب عندما نشاهد الأخبار الواردة».

وخلّفت الحرب في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، كميات هائلة من الألغام والذخائر غير المنفجرة عبر مساحات شاسعة من البلاد. إلى جانب الألغام المضادة للأفراد، استخدم الجانبان كميات هائلة من قذائف المدفعية والألغام المضادة للدبابات. وقال تولفسن إن العدد المحدد للألغام في أوكرانيا غير واضح. وتابع قائلاً «نحن نعلم فقط أن الأرقام ضخمة». وأشار تولفسن إلى أن مشكلة الألغام ليست بالضرورة عددها فحسب، ولكن المكان الذي زرعت فيه، خصوصاً في بلد زراعي كبير مثل أوكرانيا.