«التعاون الخليجي»: ندعم جهود التخفيف من آثار الأزمة الأوكرانية الروسية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، دعم مجلس التعاون لكل الجهود الرامية للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأزمة الأوكرانية الروسية.

جاء ذلك خلال لقاء البديوي اليوم، بمساعد الأمين العام المنسق الأممي لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب عبدالله دشتي، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات ومستجدات ومجريات عمل الصادرات الأوكرانية، من القمح والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا عبر ممر إنساني بحري آمن، وآلية عمل مبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب وأهميتها في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي العالمي، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات ذات الصلة على الساحتين الإقليمية والدولية.

