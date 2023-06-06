واشنطن تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات إيرانية وصينية

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أكثر من عشرة أشخاص وكيانات في إيران والصين وهونج كونج، بينهم الملحق العسكري الإيراني في بكين، متهمة إياهم بإدارة شبكة مشتريات لصالح برامج إيران الصاروخية والعسكرية.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن الشبكة أجرت تحويلات وأتاحت شراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية لصالح جهات رئيسية في تطوير صاروخ باليستي إيراني، بما في ذلك وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية التي تخضع لعقوبات أميركية.

ومن بين الشركات التي استهدفتها العقوبات في الصين، شركة اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية ببيع أجهزة طرد مركزي ومعدات وخدمات أخرى بمئات الآلاف من الدولارات لشركة إيرانية.