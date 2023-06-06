مصادر: استئناف المحادثات غير المباشرة بين طرفي الصراع السوداني

نقلت قناتي "العربية" و"الحدث"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر قولها إنه تم استئناف المحادثات غير المباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت المصادر أن أجندة المفاوضات تتركز على الترتيبات الإنسانية ووقف إطلاق النار، موضحة أن كل وفد انخرط في اجتماعات منفصلة مع مسهلي عملية الحوار.

وكان الوسيطان السعودي والأميركي قد أعلنا الخميس الماضي، تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار في مدينة جدة بسبب الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لتعهدات وقف إطلاق النار بين طرفي الحرب في السودان.