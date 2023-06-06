روسيا تعلن مقتل 71 من جنودها في هجوم أوكراني

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن أوكرانيا بدأت تشن الهجوم المضاد الذي أعلنت عنه سابقاً في سبع اتجاهات، باستخدام 5 ألوية، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

أضاف في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء، أن 71 جندياً روسياً قتلوا وأصيب 210 آخرين أثناء تلك العمليات.

وتابع: "محاولات الهجوم تم إحباطها، وإيقاف العدو، فيما أظهر الجنود والضباط الروس الشجاعة والبطولة في المعارك.. أكرر أن العدو لم يحقق أهدافه وتكبد خسائر كبيرة لا تضاهى".

وذكرت "روسيا اليوم"، أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية على جميع محاور القتال 3715 جنديا، و52 دبابة، و207 مدرعات، و5 طائرات، ومروحيتين، و48 قطعة مدفعية ميدانية، و134 مركبة، و53 طائرة مسيرة.