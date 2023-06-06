الناتو: روسيا ليس لديها حق الاعتراض على انضمام أوكرانيا للحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ليس لديها الحق في الاعتراض على انضمام أوكرانيا إلى الحلف الدفاعي الغربي.

وقال ستولتنبرغ في براتيسلافا خلال اجتماع مع قادة الجناح الشرقي للناتو: "يتفق جميع الحلفاء على أن باب الناتو ما زال مفتوحًا، وأن أوكرانيا ستصبح عضواً في الحلف، وأن روسيا ليس لديها حق النقض".

ويزور ستولتنبرغ العاصمة السلوفاكية براتيسلافا للمشاركة في لقاء رؤساء الجناح الشرقي للحلف، في ما يسمى مجموعة بوخارست التسع.

وتأتي محادثات براتيسلافا قبل قمة الناتو الشهر المقبل في فيلنيوس حيث قال ستولتنبرغ إن الحلف سيتخذ قرارات مهمة للغاية.

وأضاف: "سنعزز دعمنا لأوكرانيا بحزمة مساعدات على سنوات عدة لمساعدتها على الانتقال من الحقبة السوفياتية إلى معايير الناتو، وتقريب أوكرانيا من الناتو".

وأضاف: "يجب أن نتفق أيضاً على التزام أقوى لزيادة الاستثمارات الدفاعية بحد أدنى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي".