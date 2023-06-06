بلينكن: إيران أكبر تهديد لإسرائيل.. ولن تمتلك سلاحاً نووياً

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن إيران تظل أكبر تهديد لإسرائيل، ولا يمكن أن تحوز سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أن جميع الخيارات مطروحة في سبيل ذلك.

وأضاف بلينكن في خطاب أمام منظمة «أيباك» أنه «يتم تطوير منظومات دفاعية مع إسرائيل، لتمكينها من الدفاع عن نفسها، وسنواصل العمل صوب اندماج إسرائيل في المنطقة»، مشدداً أن أمن منطقة الشرق الأوسط يخدم مصالح الولايات المتحدة.

ولفت بلينكن إلى أن حل الدولتين ضروري للحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، داعياً لخفض التصعيد، وتعزيز التعاون الأمني، وتحسين الحياة للشعب الفلسطيني.

وأكمل: «لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، نستطيع، وعلينا أن نؤدي دوراً كاملاً للمضي قدماً في هذه المسألة، لكن ليس لدينا أي أوهام لجهة إمكان القيام بذلك سريعاً أو بسهولة».

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس، إن الوكالة لم تتمكن من إجراء أنشطة التحقق والرصد لخطة العمل الشاملة المشتركة، فيما يتعلق بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنفاخ والمياه الثقيلة ومركز خام اليورانيوم مدة عامين وربع عام في إيران.

من ناحية أخرى، قدم نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، أوراقاً يعلن فيها حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2024، في تحدٍّ لرئيسه السابق، دونالد ترامب، بعد عامين فقط من انتهاء فترة وجوده في البيت الأبيض، بتمرد في مبنى الكابيتول الأميركي، وفرار بنس للنجاة بحياته.