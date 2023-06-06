السودان.. «الدعم السريع» يعلن السيطرة على حامية لواء في شمال دارفور

أعلنت قوات الدعم السريع، أمس، السيطرة على حامية اللواء 22 مشاة، في مدينة كتم بولاية شمال دارفور بالسودان.

وبثت قوات الدعم السريع، عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، أمس، فيديو يظهر عناصرها داخل الحامية، وتفقد قائدها جميع المنشآت.

وكانت القوات المسلحة السودانية أكدت، الأحد، أنه لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي المتمردين.

بدوره، دان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في مدينة كتم، مشيراً في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» إلى أنه «في الوقت الذي نسعى بكل إمكانات الإقليم الشحيحة لحماية المدنيين ومحاربة الجريمة، أبت الأيدي الآثمة إلا أن تواصل ارتكاب الجرائم ضد المواطن في الإقليم».

وأضاف: «اليوم يتعرض الإنسان في مدينة كتم لانتهاكات فظيعة، كما يحدث في الجنينة» معبراً عن إدانته بأشد العبارات لأعمال النهب والقتل التي طالت ومازالت تجري في المدينة المنكوبة كتم ومعسكر كساب ومدينة نيالا منذ الأمس.

وأعلن أركو، دارفور منطقة منكوبة، مطالباً العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود، وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ الإنسان في الإقليم المنكوب.