روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني كبير في دونيتسك

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن قواتها أحبطت هجوماً أوكرانياً كبيراً عند خمسة قطاعات بمحاذاة الجبهة في منطقة دونيتسك، وقتلت المئات من الجنود.

ولا يزال من غير الواضح هل الهجوم المشار إليه هو بداية لهجوم أوكراني مضاد تتعهد كييف منذ أشهر بشنه لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ الحرب التي بدأت في فبراير 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا شنت هجوماً باستخدام ست كتائب‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬ميكانيكية وكتيبتي دبابات في جنوب دونيتسك.

ومن جانبه، قال قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، إن قوات بلاده تواصل التقدم بالقرب من مدينة باخموت التي يتقاتل الجانبان عليها منذ فترة طويلة في شمال دونيتسك، لكنه لم يدل بأي تعليقات حول الهجوم المضاد.