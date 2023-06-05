مصدر دبلوماسي: إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية غداً

تعيد إيران فتح سفارتها في المملكة العربية السعودية، غداً الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي في الرياض، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان عن اتفاق الدولتين على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقال مصدر دبلوماسي في الرياض مفضلاً عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن إعادة فتح السفارة الإيرانية سيجري غداً الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية.

والشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران عينت الدبلوماسي علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة العربية السعودية، غير أنّ هذا التعيين لم يُعلن رسمياً من قبل وزارة الخارجية الإيرانية.