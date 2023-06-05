المفوضية الإفريقية تدعو إلى الحوار لحل الأزمة السودانية

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، إلى التضامن والتنسيق النشط للجهود الإقليمية والقارية لمعالجة الأزمة السودانية بشكل فعال من خلال الحوار.

وشدد في كلمته أمام القمة الاستثنائية للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى في العاصمة الأنغولية لواندا، على أن الحل الدائم الوحيد للأزمات الإفريقية هو السلام والحوار والتسويات البناءة، كما دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بهذا المسار، واصفاً الوضع الأمني في المنطقة بأنه كارثي ويلحق تداعيات إنسانية وخيمة.

وأكد في الشأن السوداني أن المسؤولية الأساسية تكمن في إيجاد حل دون اللجوء إلى الوسائل العسكرية وضرورة أن يأتي ذلك من السودانيين أنفسهم، مبيناً بذل الجهود لإشراك السودانيين في أسرع وقت ممكن في حوار سياسي شامل يناسبهم وهذا السبيل ينقذ البلاد من الحرب الأهلية والمنطقة بأكملها من الفوضى.