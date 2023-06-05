عشرات الآلاف يتظاهرون ضد «الإصلاح القضائي» في إسرائيل

تظاهر عشرات آلاف في تل أبيب ومدن أخرى في إسرائيل، مساء أول من أمس، للأسبوع الـ22 على التوالي، احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.

وبحسب حكومة نتنياهو، يهدف إصلاح النظام القضائي خصوصاً إلى إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها الحكومة مسيّسة، وهو ما يثير غضب المحتجين. ومنذ بداية العام الجاري، يتجمّع المتظاهرون أسبوعياً للتنديد بالخطة، وفي 27 مارس أعلن نتنياهو تعليق مشروع تعديل النظام القضائي لإعطاء فرصة للحوار، لكن التظاهرات لاتزال مستمرة بشكل أسبوعي، ومساء أول من أمس، تجمّع مئات الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو شمالي تل أبيب، وتخللت التظاهرة التي قالت الشرطة إنها «غير مصرح بها»، أعمال عنف مع عناصر الأمن وتوقيف 17 شخصاً على الأقلّ.