نصف مليون بولندي يتظاهرون ضد الحكومة في وارسو

شارك نحو نصف مليون بولندي الأحد في تظاهرة ضد الحكومة في شوارع وارسو هي "الأكبر منذ ثلاثين عاما"، وفق ما أعلن المنظمون.

وتدفق المحتجون من جميع أنحاء بولندا استجابة لدعوة زعيم حزب "المنصة المدنية" المعارض الوسطي، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك، للاحتجاج على "غلاء المعيشة والغش والكذب ودعما للديموقراطية والانتخابات الحرة والاتحاد الأوروبي".

وشجّع قادة غالبية أحزاب المعارضة أنصارهم على المشاركة في المسيرة الكبيرة ضد حزب "القانون والعدالة" القومي الشعبوي الحاكم وزعيمه ياروسلاف كاتشينسكي وحلفائه.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "يكفي!" و"لا نريد بولندا استبدادية"، ورددوا شعارات مناهضة للغالبية الحاكمة منذ نحو ثماني سنوات، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف.