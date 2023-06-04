واشنطن : سفينة حربية صينية مرت "بطريقة غير آمنة" قرب مدمرة أميركية بمضيق تايوان

قال مسؤولون عسكريون أميركيون إن سفينة حربية صينية اقتربت لمسافة 137 مترا من مدمرة أميركية في مضيق تايوان "بطريقة غير آمنة" بينما حملت الصين الولايات المتحدة مسؤولية "إثارة المخاطر عمدا" في المنطقة.

وقالت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان أمس السبت إن القوات البحرية الأميركية والكندية كانتا تجريان تدريبات مشتركة في المضيق الذي يفصل بين جزيرة تايوان والصين عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة الأميركية تشونغ-هون التي تعمل بالصواريخ الموجهة مما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام.

واتهم الجيش الصيني الولايات المتحدة وكندا "بإثارة المخاطر عمدا" بعد أن نفذ أسطولا البلدين إبحارا مشتركا نادرا عبر مضيق تايوان الحساس.

وقال الأسطول السابع للبحرية الأميركية إن تشونغ-هون ومونتريال الكندية أجريتا عبورا "روتينيا" للمضيق أمس السبت.