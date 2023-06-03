هانيبال القذافي يضرب عن الطعام في لبنان احتجاجا على احتجازه دون محاكمة

بدأ هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ أكثر من سبع سنوات، إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه دون محاكمة.

وقال محامي هانيبال القذافي، يوم السبت، إن موكله جاد وسيواصل الإضراب عن الطعام حتى النهاية.

هانيبال القذافي محتجز في لبنان منذ العام 2015 بعد اختطافه من سورية المجاورة، حيث كان يقيم كلاجئ سياسي.

أصدر هانيبال القذافي، المتزوج من لبنانية، بيانا وصف فيه أحواله، وقال "كيف يمكن للسجين السياسي أن يحتجز دون محاكمة عادلة كل هذه السنوات؟.