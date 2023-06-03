ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارات في الهند إلى 288 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام ثلاثة قطارات بولاية أوديشا في شرق الهند إلى 288 قتيلا على الأقل، وأكثر من 850 جريحا جراء الحادث الذي وقع مساء أمس، وسط مخاوف من وجود العديد من العالقين تحت العربات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية للأنباء ( فرانس برس ) عن سودانشو سارانغي المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا قوله اليوم إن عدد القتلى آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس فيما أكد المسؤول المحلي في ولاية أوديشا براديب جينا أن أعمال الإغاثة مستمرة، والأولوية القصوى الآن هي إنقاذ الركاب وتقديم دعم صحي للجرحى.

وكشف أميتاب شارما، مدير السكك الحديد الهندية، عن أن الحادث وقع بين قطارين وقطار شحن كان متوقفا في الموقع الذي شهد الاصطدام.

وتعمل فرق الإغاثة على انتشال مصابين من الحطام، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.