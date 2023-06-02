المجلس الأعلى للانتخابات التركية يصادق على فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة

صادق المجلس الأعلى للانتخابات التركية، أمس، على نتائج انتخابات الإعادة الرئاسية التي جرت في الـ28 مايو، مؤكداً فوز رجب طيب أردوغان بولاية ثالثة كرئيس. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أمس، النتائج النهائية للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في البلاد، حيث حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 52.18% من الأصوات، فيما حصل منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 47.82%.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، عن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أحمد ينار، قوله في مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة أنقرة، إن الهيئة أرسلت النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر. وأوضح أن تركيا شهدت في الـ28 من مايو الماضي، إجراء جولة ثانية من الانتخابات التركية للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وأوضح أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية بلغت 84.15%، حيث أدلى 54 مليوناً و23 ألفاً و601 ناخب داخل وخارج البلاد، بأصواتهم لانتخاب رئيس البلاد. وأوضح أن أردوغان حصل على 27 مليوناً و834 ألفاً و589 صوتاً، بنسبة 52.18%، فيما حصل كيليتشدار أوغلو على 25 مليوناً و504 آلاف و724 صوتاً، بنسبة 47.82%.

وقال ينار: «بعد التقييمات والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات، ثبت أن رجب طيب أردوغان انتخب رئيساً للبلاد، وقد تم إرسال النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر».