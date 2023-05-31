زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر اليوم المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عُمق 33 كلم قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول عملياً والواقع على بُعد 450 كلم من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.

في حين لم تُصدر السلطات النيوزيلندية أيّ تحذير من خطر حدوث تسونامي، كما لم تعلن عن تسجيل أضرار على الفور.

من جهته قال مسؤول في مجلس بلدية المدينة في إنفركارجيل، أقرب مدينة كبيرة لموقع الزلزال، إنّه لم ترد أيّ تقارير عن شعور أيّ من السكّان بالزلزال أو عن أيّ أضرار.