لافروف: الغرب يدعم حدوث إبادة جماعية في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن الغرب «يدعم حدوث إبادة جماعية» في أوكرانيا، من خلال تأييده خطة سلام للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأوضح لافروف أنها «ستدمر كل شيء روسي» في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البوروندي «المحصلة في غاية البساطة، الغرب يدعم بشكل مباشر حدوث إبادة جماعية».

وتنص خطة زيلينسكي للسلام على انسحاب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عنوة في 2014.

وقال لافروف إن الغرب يساعد كييف بشكل مباشر في شن مثل هذه الهجمات «الإرهابية» من خلال تزويدها بأسلحة وعتاد عسكري.

وأضاف «تصريح الغرب بأنه يتعين عدم استخدام الأسلحة التي يزود بها أوكرانيا في مهاجمة أراضي روسيا الاتحادية مجرد كذبة أخرى».