«الخارجية الليبية» تدين اقتحام سفارتها في الخرطوم

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اقتحام مبنى السفارة الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم ونهب محتوياتها. واعتبرت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، أن هذا العمل «انتهاك لاتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكل القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، التي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية».

وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأفعال، ودعت الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف والاقتتال والتحلي بروح المسؤولية وحماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها.

ونقلت الوزارة إدانة الدولة الليبية لـ«الاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية»، محذرة من أنها قد تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان، وتهدد أمنه وسلامة مواطنيه.