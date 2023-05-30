هجوم بالطائرات المسيرة على موسكو

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت ثماني طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو ومحيطها في هجوم غير اعتيادي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "من الواضح تماماً أننا نتحدث عن ردّ من نظام كييف على ضرباتنا الفعّالة جدًا على أحد مراكزه القيادية".

وأتى الهجوم، بعد هجوم بمسيرات روسية طال العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل وأسفر عن سقوط قتيل على الأقل على ما قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إصابة شخصَين بشكل طفيف في الهجوم الذي حدث فجر الثلاثاء والذي تسبب أيضًا بأضرار طفيفة في أبنية عدة.