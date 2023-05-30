روسيا تحذر من «فراغ» يتكون في مجال الحد من التسلح

قال الكرملين، أمس، إن «فراغاً» يتكون في مجال الحد من التسلح نتيجة لتدهور العلاقات بين عدد من الدول، وإن روسيا ليست مسؤولة عن هذا الوضع.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، رداً على سؤال بشأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن «التنديد» رسمياً بمعاهدة للحد من التسلح يعود تاريخها إلى نهاية الحرب الباردة. وقال بيسكوف في إفادة صحافية دورية «في مجال الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي يتشكل فراغ كبير الآن، بالطبع يُفضل ملؤه بشكل عاجل عبر تشريعات جديدة للقانون الدولي لتنظيم هذا الوضع». وأضاف: «هذا من مصلحة العالم بأسره، لكن لكي يحدث ذلك نحتاج إلى علاقات ثنائية قائمة مع مجموعة كاملة من الدول، وهذا غير موجود في الوقت الحالي»، مردفاً أن ذلك «ليس خطأنا».