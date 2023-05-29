الجيش السوري يسقط صواريخ إسرائيلية في محيط دمشق

أعلن الجيش السوري أن وسائط الدفاع الجوي التابعة له تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط دمشق وأسقطت بعض الصواريخ.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إنه في حوالي الساعة 23.45 من مساء أمس الأحد، نفذت إسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات.