روسيا تعزز أمن الحدود

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بتعزيز الأمن على الحدود، وقال في رسالة إلى إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي ونشرها «الكرملين»: «من الضروري ضمان الحركة السريعة لكل من المركبات العسكرية والمدنية والبضائع، بما في ذلك المواد الغذائية ومواد البناء والمساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى مواطني روسيا الاتحادية الجدد».

وأشارت كلمة المواطنين الجدد إلى سكان خيرسون وزابوريجيا ولوهانسك ودونيتسك وهي المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلن بوتين ضمها في سبتمبر الماضي بعد استفتاءات رفضتها أوكرانيا والغرب، وتسيطر القوات الروسية على المناطق الأربع بشكل جزئي.

وكانت منطقتا كورسك وبيلغورود الروسيتان المتاخمتان لأوكرانيا الهدف الأكثر شيوعاً لهجمات خلال الحرب، واتهم مسؤولون محليون أوكرانيا بالمسؤولية عن تلك الهجمات.