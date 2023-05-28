المرشح الرئاسي التركي كيليتشدار أوغلو: من جانبي سأواصل النضال

قال المرشح الرئاسي التركي الخاسر كمال كيليتشدار أوغلو في أول تصريح له بعد الانتخابات إنه سيواصل قيادة النضال من جانبه، وذلك بعد أن أظهرت النتائج الأولية أنه خسر ما قال إنها "أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات" في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وأضاف كيليتشدار أوغلو، الذي حصل على نحو 47.9 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية اليوم الأحد، في تصريحات من أنقرة أن النتائج أظهرت رغبة الناس في تغيير الحكومة.

وقال زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو "إنني حزين للغاية في مواجهة الصعوبات التي تنتظر تركيا"، من دون أن يعترف رسميا بالهزيمة.