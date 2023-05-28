فوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية

فاز الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، اليوم، بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في تركيا، أحمد ينار، في أيجاز صحافي حصول رجب طيب أردوغان، على 54.47 في المئة، وبذلك يكون أردوغان قد حسم جولة الإعادة مع منافسة مرشح المعارضة كمال كيليشدار أوغلو.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا،، مساء اليوم الأحد، إن "26 مليوناً و750 ألف صوت تمّ فرزها حتى الآن في الانتخابات الرئاسية التركية".

ولا يزال الرئيس التركي المنتهية ولايته مساء الأحد متصدرا نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 95 في المئة من بطاقات الاقتراع، وفق وكالة انباء الاناضول الرسمية.

وحصد أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما 52.47 في المئة من الأصوات مقابل 47.7 في المئة لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، وفق هذه النتائج غير النهائية.

وقالت لجنة الانتخابات التركية أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 83.99%.