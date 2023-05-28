بعد فرز أكثر من 75 % من الأصوات في انتخابات تركيا

أردوغان يحصل على 54.03% وكيليشدار أوغلو على 45.97%

المصدر:
  • أنقرة - وكالات
التاريخ:

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية أن  الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان حصل على نسبة 54.03%  بعد فرز أكثر من 75 % من الأصوات
فيما حصل منافسة مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على نسبة 45.97%  في لدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.

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