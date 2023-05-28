بعد فرز أكثر من 75 % من الأصوات في انتخابات تركيا
أردوغان يحصل على 54.03% وكيليشدار أوغلو على 45.97%
قالت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان حصل على نسبة 54.03% بعد فرز أكثر من 75 % من الأصوات
فيما حصل منافسة مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على نسبة 45.97% في لدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد.
يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news