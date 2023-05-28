استطلاع رأي يرجح فوز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات التركية

رجح استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة الأبحاث التركية، أن الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، سيحسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لصالحه.

وذكرت صحيفة "حرييت"، ان أكثر من 3000 شخص من 26 مقاطعة شاركوا في هذا الاستطلاع الذي جرى الجمعة.

وأضافت أنه تم استطلاع رأي المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، والذين يحق لهم التصويت والمقيمين في تركيا.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لنتائج الاستطلاع، سيتم إعادة انتخاب أردوغان بنسبة 53.7% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحسب الصحيفة، تشير التقديرات إلى أنه في الجولة الثانية سيكون هناك تحول في الأصوات بنسبة 1.75% لصالح أردوغان و1.25% لصالح كمال كيليشيدارأوغلو من الـ 5% من الأصوات الممنوحة للمرشح السابق سنان أوغان في الجولة الأولى، وسيتم توزيع الناخبين المترددين المتبقين بشكل متناسب.

وقبل يوم من الذهاب نحو التصويت في جولة الاعادة ، تبارت المؤسسات التي تقوم باستطلاعات الرأي على إعلان ما توصلت إليه بشأن نتائج جولة الإعادة.

وأشارت توقعات شركة "كوندا" فوز أردوغان بنسبة 52.7 في المئة مقابل 47.3 في المئة لكيليشدار أوغلو حسب "سكاي نيوز".



وفيما ارتفعت النسبة لدى شركة "آسال" إلى 53.4 المئة لصالح أردوغان، توقعت شركة "ساروس" حصول أردوغان على 53.1 في المئة من الأصوات.

وتوقعت شركة "بيمار" حصول أردوغان على 52.19 في المئة.

وترجح أغلب استطلاعات الرأي بقاء الرئيس أردوغان في السلطة لمدة خمس سنوات أخرى.

يذكر أنه في 14 مايو الجاري، لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.

وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيليشدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.