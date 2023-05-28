هيئة الانتخابات التركية: النتائج ستعلن في وقت أسرع بعد انتهاء الجولة الثانية

قال رئيس هيئة الانتخابات التركية إن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم الأحد سوف تكون متاحة في وقت أقصر من نتائج الجولة الأولى.

وأضاف رئيس هيئة الانتخابات أحمد ينار أنه من المتوقع صدور النتائج بصورة أسرع نظرا لأن الانتخابات بين مرشحين اثنين فقط، على الرغم من أنه لم يحدد وقتا محددا.

وأوضح ينار أن عملية التصويت تتم بدون عوائق حتى الآن.