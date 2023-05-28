يوم الحسم في تركيا.. أردوغان يواجه كيليتشدار أوغلو بجولة الإعادة

بدأ المواطنون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية منذ الساعة الثامنة صباح اليوم وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، وسيدلي ما يزيد عن 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

ويتنافس في الجولة الثانية؛ مرشح "تحالف الشعب"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال كيليتشدار أوغلو.

وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري، وبموجب القوانين التركية، يُحظر حتى الساعة السادسة من مساء يوم التصويت نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بنتيجة الانتخابات، ويتم السماح بنشر الأخبار والبلاغات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات فقط بين الساعة السادسة والتاسعة مساء، وبداية من الساعة 21:00 من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة 21:00 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، فيما نال كيليتشدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.