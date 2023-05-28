حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أمس، أن ثلاث سفن صينية، من بينها حاملة الطائرات «شاندونغ»، عبرت مضيق تايوان، وتوجهت السفن إلى غرب الخط الأوسط شمالاً، في إشارة إلى الحدود غير الرسمية في منتصف المضيق، التي رسمتها الولايات المتحدة بشكل أحادي خلال الحرب الباردة، وهو ما ترفض بكين الاعتراف به.

وكانت الصين قد أجرت مناورات عسكرية كبرى في محيط تايوان في أبريل الماضي، وقامت بمحاكاة عمليات قصف محددة الهدف، ونشرت أيضاً مقاتلات من حاملة الطائرات الصينية «شاندونغ»، وعبرت خط الوسط، وذلك بعد لقاء رئيسة تايوان تساي إنغ وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي، وهو اللقاء الذي توعدت بكين آنذاك بالرد عليه.